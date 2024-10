Nuovo look al Mediterraneo. Aree verdi, posteggi e centro polifunzionale

Il Comune tira le somme sul processo partecipativo che dovrà ridisegnare l’ex area dell’hotel Mediterraneo. I risultati di ‘Mediterraneo, un mare di idee’ adesso sono sul tavolo del dirigente ai Lavori pubblici, che in accordo con l’amministrazione dovrà realizzare il progetto. Parliamo di un’area di 4mila metri quadrati, che grazie al processo partecipativo sarà restituita alla cittadinanza. Nello specifico i cittadini hanno espresso la volontà di realizzare un luogo di incontro intergenerazionale, di condivisione e socializzazione mediante strutture adatte ad attività culturali e sportive. Un’area completamente pubblica e aperta alla cittadinanza, che includa aree verdi sostenibili dal punto di vista ambientale in sostituzione dell’attuale area cementificata. Saranno messe a dimora nuove alberature che non potranno essere pini vista la natura cementizia del basamento. In previsione c’è anche l’idea di integrare l’area verde con una struttura polifunzionale, che occupi non più del 25 per cento del totale e che sia di impatto minimo sull’ambiente circostante. Per quanto riguarda la riqualificazione e il ripristino del parcheggio la zona resterà tale garantendo così nuovi posti auto nel centro di Marina di Carrara. Il progetto partecipativo era iniziato l’11 maggio dello scorso anno nella sala del centro direzionale di Carrarafiere. I successivi incontri avevano coinvolto, come da progetto, tutti gli stakeholders previsti, cittadini, associazioni di categoria e scuole. Il percorso partecipativo si è concluso lunedì 27 novembre 2023 con un incontro che ha restituito i report su tutte le attività e le fasi del percorso che hanno interessato il territorio del Comune. Il progetto partecipativo era stato finanziato dalla Regione Toscana per un totale di circa 18mila euro, più altri 6mila provenienti dalle casse comunali.