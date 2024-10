Nasce lo “Spazio BenEssere“ della Lilt di Massa Carrara per la promozione di gruppi di riabilitazione oncologica, rivolti a persone che abbiano avuto un tumore.  Un’attività promossa in collaborazione con il coordinamento regionale che si avvale anche della consulenza del Centro per la riabilitazione oncologica della ApLilt Firenze/ Ispro. La partecipazione dei pazienti ai gruppi è gratuita. Lo scopo dell’iniziativa è promuovere benessere nelle persone che hanno attraversato un percorso di malattia oncologica e si trovano davanti ad un nuovo obiettivo esistenziale: ricominciare a vivere. Lo “Spazio BenEssere Lilt” si definisce all’interno di uno spazio accogliente e protetto, si compone di un gruppo terapeutico che, attraverso la condivisione con chi ha vissuto la stessa esperienza di malattia, aiuta i partecipanti ad attivare nuove risorse e strategie per ritrovare fiducia nella vita.

Grazie a specifici percorsi riabilitativi, in un’ottica multidisciplinare e integrata, si possono acquisire competenze mirate al miglioramento del proprio benessere psico-fisico, in modo da implementare la connessione tra corpo e mente. Sono previsti sei incontri a cadenza settimanale che si terranno nel Salone degli Specchi a Palazzo Ducale. Il primo è fissato per il 6 novembre alle 17: il tema è “Prendere forma: il tempo del Sè” e sarà guidato dalla dottoressa Laura Iardella. Il reclutamento dei partecipanti avverrà su base volontaria, dopo un colloquio e pratiche inerenti, attraverso i reparti di oncologia e medicina generale del Noa. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Lilt che ha sede in viale Democrazia 19b (telefono 0585 488280).