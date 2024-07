’Musica sulle Apuane’, tre eventi in un giorno

Tre volte ‘Musica sulle Apuane’ domenica a Campocecina: dalla mattina al tardo pomeriggio, tre eventi adatti per tutte le età. Si parte alle 11 con ‘Nuovi suoni per un mondo nuovo’, laboratorio ludico/creativo di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo. Bidoni, manici di scopa, barattoli e tubi diventeranno le nostre chitarre, violini, saxofoni, tamburi, rullanti, shakers, campane per far nascere ‘L’Orchestra RIUSOnica’. L’obiettivo è sviluppare sensibilità e attenzione al suono, alle sue peculiarità e ai suoi significati, utilizzando la musica come mezzo per sviluppare la creatività, lavorare sull’immaginazione e apprendere nuove forme di espressione e comunicazione. Le attività sono finalizzate a sviluppare un reale e spontaneo atteggiamento nei confronti del riutilizzo creativo degli oggetti (rifiuti). Alle 16 concerto ‘Accordi Apuani’, progetto interprovinciale tra scuole medie: un’orchestra di quasi cento chitarre di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che frequentano il corso di chitarra delle loro scuole. Un progetto musicale che unisce quattro Istituti Comprensivi: Taliercio di Marina di Carrara, Dazzi di Bonascola, Don Milani di Massa, Pea di Seravezza. Un unico motto: far suonare tutti. Cinque corsi di strumento riuniti sotto l’insegna delle sei corde. Quasi cento ragazzi coinvolti per "vibrare insieme". Alle 17 concerto Musica dall’Insolito: world music e jazz con ORT- Orquesta ReuSónica Trio, ensemble eclettico di Barcellona formato da tre musicisti specializzati nel fare musica attraverso il riutilizzo creativo di rifiuti e materiali di uso quotidiano. Musica, creatività e divulgazione ambientale in uno spettacolo necessario in questi tempi di crisi climatica e di richiesta di produzioni culturali originali e accattivanti. Possibilità di un escursione Campocecina-Balzone-Balzonetto-Campocecina con prenotazioni entro venerdì 26 luglio al Cai di Massa, telefono 0585 488081.