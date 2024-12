Mostra di foto sulla guerra in Donbass

Il conflitto russo-ucraino visto attraverso l’obiettivo di un famoso fotoreporter e la... lente russa. "Dieci anni di guerra in Donbass", è il titolo della mostra fotografica in programma oggi a partire dalle ore 17, a Villa Cuturi a Marina di Massa. Promotori dell’iniziativa sono le associazioni Vento dell’Est, Russkaya Idea, Cuore Russo e autore del reportage fotografico è Vittorio Rangeloni, che per l’occasione sarà collegato direttamente dalla regione dell’Europa orientale, appartenente quasi per intero all’Ucraina e per un piccolo tratto alla Russia. Mostra ma anche dibattito, quello a cui prenderanno parte tra gli altri Lorenzo Berti, Angelo Sinisi e Marco Mosti, rappresentanti delle associazioni promotrici. Un appuntamento che segue quello solenne a Vagli di Sotto alla presenza dell’ambasciatore russo Alexey Paramonov, della console generale della Federazione russa a Genova Maria Vedrinskaya e dell’addetto navale all’ambasciata russa di Roma, Ivan Gorbachev, oltre al sindaco di Vagli di Sotto, Mario Puglia, e al presidente e alla vice presidente dell’associazione ’Cuore Russo’, il massese Marco Mosti e la russa Ioulia Liakhalla.

"Raccontare ciò che si discosta dall’informazione convenzionale non è semplice – spiega Rangeloni – la guerra nel Donbass è argomento complesso che in Italia troppo spesso è trattato in maniera superficiale fomentando un pericoloso odio piuttosto che fare chiarezza. Cerco di far conoscere le ricerch che fin dal 2015 sto portando avanti in questo scenario di guerra civile e di scontro geopolitico".

Stefano Guidoni