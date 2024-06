Moriconi davanti a tutti: "Adesso ripartiamo dal decoro urbano"

"Sono sorpreso da questo risultato, pensavamo di poter vincere ma di misura. Invece c’è una certa distanza tra la nostra lista “Uniti per Fosdinovo“, che ha sfiorato il 50%, e le altre due che invece si sono attestate al di sotto del 30". Antonio Moriconi, neoeletto sindaco di Fosdinovo in quota Pd, guarda indietro alla campagna elettorale appena conclusa e poi subito avanti ai prossimi step e impegni progettuali per concretizzare il rilancio di Fosdinovo e le sue frazioni. "La nostra azione ruoterà intorno al concetto di decoro urbano, che sempre porta con sé un miglioramento della vita delle persone – ha spiegato – E mi riferisco in particolare ad alcuni aspetti chiave, come la restituzione dell’accessibilità al municipio. Una mancanza che ha allontanato le persone dall’amministrazione. In più, dovremo liberare le piazze del capoluogo ’occupate’ da cantieri che sono momentaneamente sospesi. Mentre invece per quanto riguarda la zona bassa, quella di Caniparola, ritengo sia più urgente puntare sulla cura e il recupero del verde pubblico". La soddisfazione per l’elezione c’è e Moriconi la imputa alla squadra, che "è stata ben costruita: tutti hanno meritato". Inoltre sottolinea come durante la campagna elettorale "ci siamo confrontati spesse volte anche in modo aspro con una lista civica che era nata ’contro’ e che è scesa in campo per la sfida elettorale assieme a quella delle destre unite. Ad ogni modo, adesso cercheremo di trovare dei punti di incontro che penso vi siano nelle progettualità. In modo da lavorare davvero tutti per il bene della comunità. La nostra è una zona di montagna, al centro naturalmente poniamo la scuola e la sanità pubblica, non vogliamo dover ricorrere al privato per curarci".

Rosa Sardella, l’astrofisica che ha guidato la lista “Fare Comune“, ha voluto "raffreddare il clima di fine campagna elettorale" e per prima cosa ha "chiamato Antonio Moriconi per porgere i miei complimenti ma ho contattato anche il candidato Francesco Fruendi che ha condiviso questa esperienza. Adesso è il momento di ripartire e guardare avanti, alla nuova amministrazione. Noi siamo fin da subito a disposizione per la cura del territorio e la tutela dei cittadini, non ci tiriamo certo indietro. E poi lo dobbiamo alle tantissime persone che hanno condiviso il nostro progetto e che hanno scelto di darci fiducia. Che da outsider ci rende in parte soddisfatti. La nostra non sarà un’opposizione di principio ma ruoterà attorno a temi e progettualità. Le idee giuste avranno il nostro supporto".

Le fa eco Francesco Fruendi, volto della compagine “Fruendi sindaco“ di centrodestra. "I cittadini hanno scelto e hanno individuato il loro sindaco in Antonio Moriconi, che ritengo sia una persona estremamente preparata. Ci siamo visti dopo la fine dello spoglio per stringerci la mano – ha commentato a caldo – Dal canto nostro, ora saremo felici di presidiare il consiglio comunale e siamo pronti a trovare punti di incontro per collaborare".

Irene Carlotta Cicora