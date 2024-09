‘Miss La Nazione’ è la lunigianese Pieraccioni

Da un paese della Lunigiana al titolo di Miss La Nazione. E’ Ludovica Pieraccioni, incoronata dai lettori del nostro giornale grazie a un numero impressionante di voti arrivati per questo concorso on line che ogni anno vede in lizza le ventisei ragazze finaliste di Miss Toscana. Ludovica ha 18 anni, è una studentessa e risiede a Regnano Villa, una frazione di Casola Lunigiana che adora. "Un paradiso dove si vive benissimo". E’ alta quasi un metro e ottanta, capelli castani, occhi marroni ed è del segno zodiacale del Toro.

La nuova Miss La Nazione studia al Liceo delle Scienze umane della Spezia dove quest’anno sarà impegnata nella Maturità. Una ragazza solare, intelligente e molto bella che ha ottenuto un risultato straordinario. Al nostro giornale sono arrivati complessivamente oltre 22mila voti, un record assoluto visto che lo scorso anno erano stati novemila. Ludovica Pieraccioni ne ha totalizzati 4.716 e ha preceduto Giada Barzagli di Manciano (Grosseto) che si è fermata a quota 3.885. Terzo posto per la fiorentina Elisa Calandi che ha ottenuto 1.922 voti. Un successo indiscusso quello della Pieraccioni che all’interno del teatro del Popolo di Castelfiorentino ha ricevuto il premio de La Nazione. Premiazione che viene ripetuta stasera sul palco della finalissima quando verrà assegnato anche il premio intitolato al patron di Syriostar Gerry Stefanelli che è stato lo storico patron di Miss Toscana.

Ludovica Pieraccioni è fidanzata con un ragazzo spezzino, Christian, ed è figlia di Alessandra Genova, scrittrice di letteratura dell’infanzia, argomento che sta molto a cuore anche alla nuova Miss La Nazione che adora le favole e i racconti per i piccoli. Ludovica ama anche suonare il pianoforte e ha praticato la ginnastica ritmica. Dopo la consegna del riconoscimento del nostro giornale era raggiante. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. Io e i miei familiari abbiamo sparso la voce sensibilizzando tutti a darmi sostegno. Sono felice perché si tratta di un riconoscimento molto importante assegnato da un giornale prestigioso che fa parte della storia come il concorso di Miss Italia. E’ il coronamento di un’estate che è stata molto dura per me con tante trasferte per le selezioni. Ma sono stati mesi anche bellissimi e gratificanti. E’ bello conoscere nuove compagne di viaggio e misurarsi con loro, vivere tutte insieme emozioni e un percorso che ti lascia dentro qualcosa di importante".

