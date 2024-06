Minaccia di gettarsi. Arrivano i soccorsi

Era entrato in un palazzo disabitato, alle porte del borgo di Pallerone in Comune di Aulla, ieri mattina verso le 8. Si era affacciato a un balcone e aveva iniziato a gridare per attirare l’attenzione dei passanti. Probabilmente qualcuno lo ha notato e ha dato l’allarme, perché sul posto – oltre a un amico del giovane – sono arrivati anche carabinieri e operatori del 118. Forse dissidi personali alla base dell’episodio, che ha portato il giovane a minacciare di gettarsi. Il sangue freddo dell’amico salito a calmarlo e la professionalità dei carabinieri hanno evitato il peggio. L’uomo era molto agitato, sembra inoltre che nel viaggio in ambulanza abbia aggredito uno dei militi intervenuti in soccorso.