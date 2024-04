Maxi raduno cinofilo: "Innamorati dei Malinois"

Grande festa sabato scorso per l’annuale raduno amatoriale dei cane da pastore belga ’Malinois’, targato ’Guardiani della Luna’ di Soliera Apuana. Un evento che ha condotto decine di famiglie provenienti da tutta Italia e anche qualche appassionato da Oltralpe. Persone giunte dalla Sicilia, Calabria, Piemonte, Marche, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Veneto e Lombardia,oltrechè dalla Toscana. Un evento andato in scena all’azienda agricola La Valle, che ha accolto tutti i partecipanti giunti in Lunigiana spinti dall’appartenenza di gruppo e condivisione e uniti dalla comune passione cinofila nei confronti della razza ’Malinois’, cani per eccellenza utilizzati nei servizi di Polizia, dalle Forze Armate e soccorso pubblico in ogni settore, oltrechè per guardia e difesa personale.

"Sono state oltre 20 le strutture ricettive nel Comune di Fivizzano coinvolte nel pernottamento dei partecipanti – afferma Francesco Bartoli, contitolare dell’allevamento ’I Guardiani della Luna’ di Soliera – giunti per l’annuale raduno dove sono state effettuate verifiche morfologiche e caratteriali dei pastori di Malines al fine di selezionare i futuri riproduttori e pure allo scopo di rivedere sia i cani che gli amici proprietari, accomunati dall’amore per i Malinois dei Guardiani della Luna. Avevamo persone provenienti anche dalla Svizzera,comunque abbiamo avuto ospiti dalla Germania – spiega l’allevatore – Francia, Croazia, Belgio e Austria; inoltre dal Marocco, San Marino e persino un sottufficiale della Guardia Svizzera a Roma, in Vaticano. Oltre al Comune di Fivizzano, che si adopera sempre per la riuscita degli eventi sul territorio, ringraziamo – conclude – le aziende che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione: Agraria La Valle, Agriturismo Fattoria Didattica ’Il Macereto’, Alla Porta di Sotto, Amici delle Focaccette, Amici per La Pelle, Azienda Agraria Melarido, Deinature, Pasta fresca Giannarelli, Pasticceria Gelateria Grossi e la Pizzeria Il Glicine 2.0".

Roberto Oligeri