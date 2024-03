Maxi piano di sfalci e pulizia dei fiumi. "Opere da 12 milioni sul territorio, interventi conclusi entro maggio"

Massa Carrara, 22 marzo 2024 – “Siamo pronti a partire nelle prossime settimane con le prime opere di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico di competenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, come prevede il Piano dell’attività di bonifica 2024 votato dall’assemblea nel mese di dicembre. Abbiamo approvato i vari progetti di fattibilità tecnica ed economica elaborati dagli uffici, che prevedono sia interventi diretti dell’ente consortile sia affidamenti a imprenditori agricoli, cooperative agricolo forestali e sociali che operano sul territorio. Parliamo di sfalci, pulizie, taglio della vegetazione e riprofilatura degli alvei per garantire il corretto deflusso dei corsi d’acqua attuando le buone pratiche di tutela della natura e dell’ecosistema che rientrano nel programma della manutenzione gentile". A parlare è il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, che presenta le previsioni dei Piani attuativi di manutenzione ordinaria pronti a trasformarsi in cantieri nelle prossime settimane: saranno affidati e realizzati entro maggio, quando dovrà partire la seconda fase dei piani di manutenzione ordinaria. Previste opere per circa 12 milioni di euro su tutto il comprensorio.

"Le somme stanziate tengono conto delle realtà che operano sul territorio senza dimenticare le gare in appalto destinate alle aziende private, parte importante del bilancio – prosegue Ridolfi – Molte opere saranno realizzate inoltre dal Consorzio in maniera diretta, con i propri mezzi e operai che ben conoscono tutte le realtà e i territori in cui lavorano e rappresentano una garanzia per una manutenzione attenta e delicata, per migliorare il deflusso delle acque ma sempre con il massimo rispetto dell’ambiente".

Sui Comuni di costa della provincia apuana le risorse previste per la manutenzione ordinaria da parte del Consorzio di Bonifica sono circa 1,3 milioni di euro. Sarà effettuato l’affidamento di 18 lotti mediante affidamento diretto a imprenditori agricoli, a cooperative agroforestali, a cooperative sociali tramite convenzioni dell’ammontare complessivo di 706.753 euro, di cui gran parte destinati alle cooperative agroforestali (83% della somma rispettiva, 7,6% agli imprenditori agricoli e 8,4% alle cooperative sociali) mentre 9 lotti saranno gestiti in amministrazione diretta per un investimento di 525.964 euro. Previsti in particolare interventi di ‘manutenzione gentile’ per Fossa Maestra, parco fluviale del Frigido, fiume Frigido dal ponte di ferro a Forno, fosso Lavello e fosso Magliano.

E in Lunigiana il Consorzio di Bonifica Toscana Nord stanzia poco meno di un milione per la manutenzione ordinaria di fossi, torrenti e canali di cui 526mila euro per appalti e affidamenti, altri 438mila euro circa invece per lavori gestiti in maniera diretta attraverso la struttura operativa consortile. Parlando delle somme che vanno a gara o in convenzione, il 32,9% viene affidato agli imprenditori agricoli, il 18,61% a cooperative agroforestali e quasi il 10% a cooperative sociali. Le restanti somme, poco più di 200mila euro per il 38,51%, vanno all’Unione dei Comuni. Nel dettaglio, circa 38mila euro serviranno a risolvere criticità puntuali segnalate dai cittadini. La manutenzione gentile riguarderà fiume Magra, torrente Fiume e torrente Verde.