Lunezia lancia i nuovi talenti. Apriranno i concerti dei big

Un sogno che si avvera. Quello di aprire concerti di cantanti internazionali. Il Premio Lunezia Nuove Proposte 2024 ha svelato i nomi degli artisti che avranno l’onore di aprire i concerti di grandi leggende internazionali. Le prescelte per questa edizione sono Claudia Sacco e Samsara, due talenti emergenti che stanno facendo parlare di sé nel panorama musicale italiano. Le due artiste, selezionate con grande cura dal comitato del Premio Lunezia, avranno il privilegio di calcare i palchi accanto a due icone della musica internazionale: Anggun, la popstar indonesiana che ha conquistato il mondo con la sua voce potente e The Trammps, leggendaria band disco che ha fatto la storia della musica dance degli anni ’70. La finale del Premio Lunezia Nuove Proposte 2024, lo ricordiamo, si è tenuta a dicembre al Teatro Civico della Spezia, un palcoscenico prestigioso che ha ospitato momenti imperdibili di musica dal vivo e un’occasione unica per scoprire nuovi talenti e vivere l’emozione di esibirsi accanto a nomi di fama mondiale. La manifestazione, ideata da Stefano De Martino, nacque però ad Aulla, in piazza Cavour, nel 1997, vide Fabrizio De André e Fernanda Pivano dare il via a un evento storico, che ha portato in Lunigiana big amati dall’intero pubblico, come Ligabue, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Negramaro, Negrita. Poi lo spostamento inatteso nel Comune di Carrara, fino al ritorno ad Aulla, alcuni anni fa, tra la soddisfazione degli aullesi. Dal 2001 ha aperto una sezione, Nuove proposte, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere ammesse solo in lingua italiana. Dal 2012 i finalisti della sezione nuove proposte sono promossi da Radio Rai, nelle varie edizioni si sono alternate Rai Radio Uno, Rai IsoRadio e Rai Radio Live. Dal 2023 il vincitore della sezione nuove proposte ha ottenuto un contratto editoriale con Sony Music Publishing. Nuove case discografiche, operatori editoriali e produttori saranno impegnati a seguire con progettualità manageriale almeno uno dei finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte. Giovani cantanti, solisti oppure gruppi sono in tempo per realizzare il proprio sogno di sfondare nel mondo alla musica, le iscrizioni per la prossima edizione 2025 sono già aperte. Per info: www.premiolunezia.it.

M.L.