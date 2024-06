Le ’Tavole ad arte’ di Michele De Luca

Si inaugura oggi alle 18,30 alla Locanda de banchieri a Fosdinovo la mostra personale di Michele De Luca (nella foto). L’artista, ligure, principalmente attivo a Roma, dove ha insegnato all’Accademia di Belle Arti, è protagonista con la mostra ’Ouvertures’ del terzo appuntamento della rassegna “Tavole ad arte”, ideata dallo chef Giacomo Devoto e dalla critica Giada Gasparotti. Un’antologica dell’artista “Nei mondi” curata da Anna Imponente, si è appena conclusa con successo al Museo Andersen di Roma diretto da Maria Giuseppina Di Monte. De Luca, definito dalla critica militante “Pittore di luce”, si è affermato a Roma negli anni ’80; nella sua lunga e proficua carriera ha preso parte a importanti rassegne nelle principali sedi del contemporaneo italiano, tra le altre si ricordano Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, Il Museo Villa Croce di Genova e il Museo Macro di Roma. Non mancherà, anche per questa occasione, un piatto inedito realizzato dallo chef Devoto creato su ispirazione di un’opera del Maestro Michele De Luca e disponibile nei suoi menù (alla carta e degustazione) per tutto il periodo dell’esposizione. L’evento è patrocinato dal Comune di Fosdinovo.