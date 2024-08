L’associazione ’La Palma’ ringrazia anche il negozio New look, l’agenzia di viaggi Capa e la pasticceria Aldo per aver aiutato all’organizzazione del rinfresco per l’inaugurazione del parco di Castagnola. La manifestazione si è tenuta nei giorni scorsi nel parco del quartiere dato in concessione all’associazione che prevede una ricca serie di iniziative di intrattenimento per i ragazzi e culturali all’nterno del verde del parco. Alla cerimonia dell’inaugurazione hanno partecipato numerose aziende locali che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.