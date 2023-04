L’arte è libertà ed è anche disegni e poesie

Noi alunni della classe 5°A primaria di Fosdinovo, I.C. Don Florindo Bonomi, abbiamo realizzato la mostra “L’arte è libertà” per riflettere sul dramma delle guerre e della fuga dei popoli. Con le nostre poesie in rima e versi liberi e con i nostri dipinti, fatti di cartone, stoffe, bottoni, lana, spago, ritagli di giornale, tutto in libertà, abbiamo cercato di rappresentare le nostre emozioni. Abbiamo ascoltato insieme canzoni, letto versi e ammirato opere di autori famosi, come Fabrizio De André, Gianni Rodari, Enrico Baj, Pablo Picasso ed altri, che ci hanno ispirato e accompagnato nella realizzazione delle attività. In classe abbiamo parlato dei tanti conflitti che purtroppo ci sono nel mondo. Ogni anno nelle nostre scuole arrivano bambini da paesi lontani, dall’Ucraina, dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Africa, per fuggire dalle guerre e dalle persecuzioni, dalla povertà e dalla fame. Le guerre costringono tanta gente a lasciare il proprio paese e bambini come noi non possono più vivere con le loro famiglie, non possono più giocare, andare a scuola, sono costretti a fuggire, spesso ad attraversare il Mediterraneo su piccole imbarcazioni sperando di arrivare salvi a terra. Pensiamo che per intraprendere questi lunghi viaggi ci voglia tanto coraggio e purtroppo anche tanta disperazione. Per riflettere su queste vicende abbiamo letto diversi articoli della Costituzione Italiana. Qui ne vogliamo ricordare alcuni. L’articolo 3 afferma che tutte le persone devono essere rispettate, non importa se parlano lingue diverse, se sono maschi o femmine, se sono ricchi o poveri. L’articolo 10 dice che se qualcuno non è libero nel suo paese, ha diritto ad essere accolto in Italia. L’articolo 11 è molto importante perché dichiara che l’Italia ripudia la guerra e deve sempre fare di tutto perché sia assicurata la pace e la giustizia tra i popoli. Con la mostra “L’arte è libertà” abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo nel promuovere una cultura di pace, anche attraverso un po’ d’ironia e giocosità, nel rappresentare il potere che sta dietro a tutte le guerre. La mostra sarà visibile al pubblico il giorno 19 052023 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la nostra scuola IC Don Florindo Bonomi a Fosdinovo, in occasione della giornata del Senza Zaino Day”.