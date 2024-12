La storia locale per gli anziani del Regina Elena

Venerdì alle 16 alla Libreria Santa Chiara, in via 7 luglio 3 a Carrara, si terrà “Un pomeriggio in libreria. Appuntamento dedicato alla storia locale”, con la preziosa presenza degli ospiti del Regina Elena. "Dobbiamo prenderci cura, per noi e per le future generazioni, di ciò che ci è stato affidato dai nostri antenati, in modo da realizzare il sogno di vedere un giorno un intero Paese che si prende cura di se stesso e dei propri beni comuni ricostruendo i legami di comunità. Partendo dal principio di sussidiarietà orizzontale della nostra Costiuzione – crivono gliorganizzatori – ognuno di noi può divenire custode attivo della Bellezza, impegnandosi nella cura del patrimonio materiale ed immateriale che costruisce la “memoria” della nostra comunità. L’incontro, condotto da Davide Lambruschi, ha il patrocinio della Accademia Albericiana e la collaborazione della Sea editrice.