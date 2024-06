La sfida podistica vincente della Goodbike Pontremoli

Passo dopo passo oltre 500 podisti domenica hanno portato a termine, ognuno al proprio ritmo, la quarta “Francigena Half Marathon“, dal Passo della Cisa a Pontremoli. Erano un migliaio gli iscritti dimezzati alla vigilia dalle pessime previsioni meteo. Sono arrivati comunque in tanti da Lombardia, Emilia, Liguria e Toscana, ma anche Veneto e Romagna. Bambini, adulti, famiglie, sportivi, in tanti hanno preso parte a quest’esperienza, anche occasione di ammirare le bellezze naturali, artistiche e storiche del territorio attraverso mulattiere e sentieri montani. Una manifestazione perfettamente organizzata da ‘Goodbike Pontremoli’, presieduta da Antonio Beschizza coadiuvato da Sante Talamini. "Non ci sono stati intoppi e la gente si è divertita – commentano gli organizzatori –. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato. Si chiudono due mesi e mezzo davvero impegnativi per la società, prima la Granfondo in MTB e ora la Pontremoli FHM. Abbiamo surclassato le iscrizioni dello scorso anno nonostante il meteo ci abbia fatto penare". La Via Francigena è un volano per il turismo e il volontariato è molto impegnato nel suo sviluppo.

