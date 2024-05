"La pista di via Roma crea disagi e rischi"

All’improvviso sul viale Roma è apparsa una striscia rossa, una nuova ciclabile vicino alla rotatoria che però non sfrutta il marciapiede a disposizione ma sottrae spazio alla carreggiata in una delle strade più trafficate della città. Una scelta rischiosa, secondo il Polo Progressista e di Sinistra, lavori fatti "senza tenere conto delle esigenze quotidiane dei comuni cittadini".

Rimarca che " nel tratto di Poggioletto la realizzazione di un moncone per il transito delle biciclette sta creando diversi disagi. Prima di tutto ha eliminato parcheggi, poi ha comportato la cancellazione di strisce pedonali rendendo pericoloso l’attraversamento del viale stesso infine è stata eliminata di fatto la fermata dell’autobus. Ha determinato la cancellazione totale della segnaletica orizzontale della fermata dell’autobus impedendo di fatto salita e discesa dal bus in sicurezza".

Un’opera che potrebbe creare problemi di sicurezza, con i bus costretti a "fermarsi in una carreggiata ulteriormente ristretta, ciò provocherà disagi alla circolazione. Si continuano a confondere gli appalti con la pianificazione della mobilità andando a calpestare il diritto della cittadinanza a una città vivibile. E’ già accaduto per gli appalti di via Benedetto Croce, dove una pianificazione non condivisa con il quartiere sta creando problemi di sicurezza stradale con evidenti errori di progettazione".