La Lunigiana e il mito di Atlantide: "Un thriller per rileggere la storia"

Un tour che da oggi a fine mese impegna lo scrittore lunigianese, Davide Baroni, in diverse tappe locali per la presentazione della sua settima opera: “Cielo di pietra - Il mistero di Atlantide“. Un thriller dal ritmo serrato, alla ricerca di risposte dentro un viaggio tra le pagine della storia antica ma anche delle scoperte scientifiche più recenti che potrebbero svelare nuovi indizi sul mistero di Atlantide.

"Tra queste - spiega Baroni - spicca la teoria di un impatto cosmico che avrebbe distrutto una civiltà avanzata, precedente alla nostra. Questo evento catastrofico, se confermato, riscriverebbe non solo la storia di Atlantide ma quella dell’intera umanità". L’immancabile ancoraggio alle tracce storiche e documentali della trama è la cifra delle fatiche letterarie dell’autore e la firma delle sue opere segnate da molti rimandi a un’ambientazione locale, la Lunigiana. "Il primo a parlare dell’evento cosmico che colpì Atlantide e l’intera civiltà precedente fu il filosofo Platone - spiega l’autore - che dedicò due dialoghi allo studio di questo mistero: Timeo e Crizia, nel IV secolo a.c". Ma ci sarebbe anche un terzo dialogo scritto da Platone, l’Ermocrate: "Lo dice lo stesso filosofo di aver scritto quest’opera che però - dice Baroni - nessuno ha mai trovato. C’è chi dice che non è riuscito a scriverla perché è morto prima ma altri studiosi sostengono che in realtà è stata nascosta perché svelava i segreti del nostro passato".

Così i protagonisti del thriller si avventurano in una ricerca che li porta fino in Lunigiana: la trama si sviluppa tra Sardegna e Lunigiana, passando per Fivizzano, Pontremoli, Castiglione del Terziere, Equi Terme, Monzone, Il monte Sagro, Aiola. A partire dal ritrovamento dell’antico dialogo perduto di Platone, una serie di eventi mozzafiato vedono protagonisti un professore di filosofia e i suoi coraggiosi allievi. La loro ricerca li condurrà ad affrontare non solo le sfide del passato ma anche una minaccia contemporanea rappresentata dalla “Struttura“, un’organizzazione segreta disposta a tutto pur di mantenere celato il segreto di Atlantide. "Il libro è un invito a riflettere sul passato per comprendere meglio il futuro. Un appello - dice Baroni - a ricordare che sono le stelle sopra di noi a governare la nostra esistenza e che solo guardando indietro possiamo tracciare con chiarezza il cammino che ci aspetta".

Stasera alle 21 nel circolo del paese si terrà la presentazione si terrà a Ugliancaldo nel comune di Casola in Lunigiana. Alla stessa ora, il 16 agosto l’autore sarà a Succisa nel Comune di Pontremoli, sabato 17 nello storico Castello di Lerici, giovedì 22 a Caprigliola nel comune di Aulla, mentre sabato 31 l’evento conclusivo avrà luogo a Tresana, in piazza del Castello.

Michela Carlotti