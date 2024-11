Infermieri, basi per un futuro solido. Specializzazioni per la professione

Luca Fialdini riconfermato alla guida dell’ordine delle professioni infermieristiche di Massa Carrara. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi all’unanimità. Sarà affiancato da Simone Mosti alla vicepresidenza, Giulia Tonini alla segreteria e Annalisa Bonfigli come tesoriere del consiglio direttivo. "Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi per la partecipazione e la fiducia, saranno altri quattro anni intensi di lavoro al servizio della comunità infermieristica e a tutela della salute dei cittadini – dice Fialdini –. Sono sicuro che gli infermieri di Massa Carrara hanno apprezzato il lavoro di questi anni. Una nuova casa ufficio in via Massa Avenza, dove potersi incontrare e proporre idee e progetti.

Il denominatore comune è sempre stata la fiducia. Abbiamo sempre creduto nella trasparenza, nell’esserci sempre, nella condivisione. Il tutto con grande impegno. Sono queste le basi solide che penso debbano caratterizzare anche il futuro". Trentasette anni, di Massa, Fialdini sta lavorando per portare alto il nome della professione infermieristica, anche attraverso l’attivazione di tre lauree specialistiche a indirizzo clinico: cure territoriali, pediatriche e dell’area critica. A cui si aggiunge l’impegno per aprire per la prima volta in Italia alla professione infermieristica di trattamenti assistenziali e tecnologie. "Oggi chi sceglie il nostro lavoro è laureato e gli sviluppi nella clinica, nell’organizzazione e in Università stanno trasformando la professione – aggiunge Fialdini –, e ci saranno molti sviluppi professionali. Le criticità sono ancora molte, ma dobbiamo necessariamente andare avanti insieme, uniti. Il lavoro di questi anni dopo il vissuto dell’emergenza sanitaria, ha rafforzato la consapevolezza della necessaria condivisione di competenze multiprofessionali. E questo per erogare cure di qualità, sicure e umane. Nello specifico si deve riflettere su tre temi, che sono la valorizzazione del capitale umano, la prossimità e la digitalizzazione del sistema salute. Ma per realizzarli è necessario investire le risorse, ma anche innovando e adattando i modelli organizzativi". Questi invece i nomi dei consiglieri del consiglio direttivo: Andrea Marchini, Angela Fantini, Antonella Cordiviola, Antonella Nobili, Daniele Calevro, Eleonora Francini, Nicholas Lombardini, Patrizia De Angeli, Rebecca Del Re, Sara Diamanti, Veronica Boccini. Questi quelli per la commissione dell’albo infermieri: presidente Osvaldo Bennati, vicepresidente Matteo Bernardoni e segretario Karen Petracci, i consiglieri sono invece Mattia Lorenzini, Alberto Badiali, Giada Machini, Francesca Moschetti. Revisori dei Conti Ilio Fontani, Viola Menconi. Supplente Elena Serenella.