Il vescovo apre il Giubileo. Processione da San Sebastiano e celebrazione in Cattedrale

Domani è in programma l’apertura diocesana del Giubileo nella Cattedrale di Massa. L’appuntamento è fissato alle ore 16 nella chiesa di San Sebastiano dove avrà inizio la celebrazione con la proclamazione del Vangelo e la lettura della bolla di indizione del Giubileo ordinario, dopo che Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica Vaticana, lo scorso 24 dicembre nella vigilia di Natale. Da qui poi avrà inizio la processione che si snoderà verso la Cattedrale, dove tutto il ’popolo di Dio’ si incamminerà dietro la croce, per una precisa scelta. Il crocifisso, infatti, arriverà sul sagrato della Cattedrale dove avverrà l’ostensione: si tratta del crocifisso attribuito allo scultore locale Felice Palma, risalente al XVI secolo, che verrà collocato in Cattedrale, segno guida del cammino del Giubileo, in quanto la croce per i credenti da strumento di morte diviene simbolo di speranza.

Avrà quindi inizio la celebrazione della messa presieduta dal vescovo Mario Vaccari alla presenza delle autorità civili e militari. Dal punto di vista organizzativo, le persone affette da disabilità potranno usufruire di un pass e farsi trovare direttamente in Cattedrale, mentre l’ufficio comunicazioni sociali ha predisposto la diretta della celebrazione in streaming dal canale YouTube della Diocesi per quanti non potessero essere presenti.

Inoltre, domani, come da decreto vescovile, tutte le celebrazioni vespertine nelle parrocchie sono sospese per permettere a sacerdoti e fedeli di partecipare numerosi alla solenne celebrazione di apertura giubilare, inizio di un tempo di grazia che durerà un anno.