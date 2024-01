Tornano in città le bancarelle del mercato biologico nel centro storico. L’appuntamento in piazza delle Erbe non sarà però questo sabato , ma sabato 13 gennaio. I banchi del mercato biologico e tipico, con i lori colori e odori inconfondibili, avranno come da tradizione il classico assortimento di verdure invernali, miele, vino, succhi di frutta e tutti i prodotti alimentari che normalmente offre la stagione invernale ai consumatori. Il mercato biologico e tipico, una realtà ben salda della città di Carrara, è promosso da diversi anni, partendo dal 2008 con un accordo di collaborazione tra il Comune, i produttori, il Gas vale a dire il gruppo di acquisto solidale di Carrara e infine l’Associazione Crisoperla. Un appuntamento apprezzato, aumentato di frequenza, passando dalla cadenza mensile a quella quindicinale e infine settimanale, a testimonianza di un gradimento costante. Partecipano produttori della provincia e di aree limitrofe. Un’importante opportunità per mettere in vendita prodotti come ortaggi, miele, vino, formaggi di capra, confetture, frutta di stagione, con l’obiettivo di valorizzare le coltivazioni e i saperi di cui questi produttori sono da tempo portatori. Il mercato si è esteso sul territorio comunale, con appuntamenti settimanali a Marina il giovedì in piazza Menconi e ad Avenza il martedì.