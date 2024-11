I Legends alla ‘Dogali’ sfidano la Invictus. Partita da vincere

Partita da vincere quella che i Legends giocano stasera (Dogali, ore 21.15, porte socchiuse) valida per la nona giornata del campionato di DR1. A far visita ai gialloviola sono i livornesi della Invictus, uno dei fanalini di coda del girone A, che solo sabato scorso hanno vinto la prima partita. "Se giochiamo discretamente, dovremmo vincere - dice coach Antonio Fiorani – il campionato si conferma molto equilibrato ed è ancora presto per dire quale sarà il nostro ruolo e la nostra posizione. Questa squadra continua a dipendere dalla costanza nelle presenze agli allenamenti, legata agli impegni di studio e di lavoro dei ragazzi. Ci accettiamo così, per la categoria siamo una buona squadra e viviamo alla giornata".

I numeri sono tutti per i carraresi: sesto posto in classifica a quota 10, i punti realizzati sono 551, quelli subiti 530 (differenza +21, quarta difesa più forte del girone). I labronici hanno solo 2 punti, sono 16esimi, hanno realizzato 463 punti e subiti 546 (differenza -83), attacco meno prolifico del girone, mentre la difesa non è delle più perforate. Sulla gara casalinga vinta a +6 con il Monsummano, Fiorani (nella foto) analizza: "abbiamo recuperato una situazione complicata – continua l’allenatore – dopo un primo quarto normale, ma un secondo tempino brutto, ci siamo ripresi nella seconda parte".

ma.mu.