I ladri non vanno in vacanza. Furti in negozi e abitazioni a Pontremoli e Aulla

Furti in esercizi commerciali ed abitazioni. Incuranti del caldo torrido che ci assedia ormai da oltre un mese, ladri e malintenzionati sono sempre in attività riuscendo in varie parti del territorio a mettere a segno i loro colpi che lasciano sempre dietro di sé danni economici, spesso ferendo negli affetti le persone . L’altro giorno a Pontremoli si è verificato un furto a danni di un esercizio commerciale: è accaduto l’altra notte quando ignoti malviventi hanno forzato la porta di un negozio di Kebab all’ingresso del ponticello che porta nel centro storico. Dopo aver forzato la porta di ingresso i ladri si sono impadroniti della molta merce presente nei locali, svuotandoli di tutto quanto vi era all’interno e che avesse un valore, volattilizzandosi poi nella oscurità.

Sempre a Pontremoli, in una villetta nella periferia cittadina qualche giorno fa, i ladri sono riusciti ad entrare forzando le serrature delle porte, in assenza dei proprietari. I malviventi, sono riusciti a scovare la cassaforte presente nell’abitazione e ad aprirla. Al momento si sta facendo ancora l’inventario dei danni relativi a quanto di valore vi era contenuto. Un terzo furto, in questo caso con destrezza, è accaduto quindi ad Aulla, presso un’attività commerciale gestita da cinesi l’ altro giorno due persone, fingendosi clienti mentre uno distraeva il cassiere, l’altro riusciva a staccare da merce esposta le placche antitaccheggio e ad appropriarsi dei beni su cui erano applicate.

Il cassiere se ne sarebbe successivamente accorto dalle telecamere quando ormai i lestofanti s’erano allontanati. Sono state chiamate le forze dell’ordine che stanno procedendo alla identificazione dei rei.

Roberto Oligeri