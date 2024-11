I fondi per la Casa cantoniera. La Lega preoccupata per i mutui

La Lega di Montignoso preoccupata per i mutui che il Comune sembrerebbe in procinto di accendere. Così la consigliera comunale della Lega Michela Bertelloni ha presentato un’ interrogazione scritta alla giunta di Gianni Lorenzetti dove chiede con quali risorse del bilancio abbia intenzione di finanziare la messa in sicurezza della Casa cantoniera, nell’eventualità che Anas decida di darla in affitto (l’ipotesi del comodato d’uso gratuito è già stata scartata) al Comune di Montignoso.

"Esprimiamo la nostra preoccupazione – scrive Michela Bertelloni – per la possibilità di stipula di un nuovo mutuo che andrebbe ad aumentare ulteriormente l’indebitamento dell’ente con la Cassa Depositi e Prestiti. Ricordiamo – aggiunge la consigliera del gruppo Lega - che nell’aprile 2023 il consiglio comunale di Montignoso ha votato per la rinegoziazione dei mutui già in essere con un conseguente aumento degli interessi di 100mila euro e un prolungamento temporale fino al 2049. In quell’ occasione la Lega votò convintamente contro".

"Inoltre sentiamo costantemente l’amministrazione giustificarsi di non riuscire a fare la dovuta manutenzione in tutto il territorio – prosegue l’affondo della Lega di Montignoso – per mancanza di risorse, come ad esempio il pericoloso guard rail di fronte a Villa Schiff che risulta danneggiato da molto tempo e che fino al prossimo anno non potrà essere sistemato. A nostro parere ci sono molte altre questioni importanti che andrebbero risolte prima di mettere altra carne al fuoco". Una battaglia quella sulla Casa rossa che va avanti da tempo e che ha coinvolto oltre al bilancio comunale anche i servizi sociali e le varie attività di aggragazione dei giovani.