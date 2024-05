Fuggono dalla polizia con l’auto rubata. Si schiantano: in manette il conducente

Un inseguimento che farebbe invidia ai film polizieschi, che ha visto scattare le manette ai polsi di un giovane, denunciato per il furto di un’auto a Massa. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 19 anni per resistenza dopo un inseguimento in auto. Intorno alle 4 della notte scorsa, a Marina di Pietrasanta, le volanti del commissariato di Forte dei Marmi hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo.

Si sono avvicinati con i dispositivi di segnalamento atti a segnalare l’Alt per il controllo di polizia, ma l’auto, anziché fermarsi, ha accelerato e con manovre pericolose ha cercato di darsi alla fuga non curante persino del semaforo rosso.

La pattuglia si è posta immediatamente all’inseguimento, terminato dopo poche centinaia di metri a causa della perdita di controllo dell’auto da parte dei fuggitivi che si sono schiantati danneggiando il muro e il cancello dell’Hotel San Carlo.

Nonostante tutto, essendo rimasti illesi, i due passeggeri sono scesi dall’auto e si sono dati a precipitosa fuga prontamente inseguiti a piedi dai due operatori della polizia di Stato. Uno dei due fuggitivi, l’autista, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’auto sulla quale viaggiavano, sottoposta a sequestro, è risultata provento di furto, denunciato a Massa in data primo maggio. L’autista di 19 anni, residente a Massa, è stato anche denunciato per ricettazione e danneggiamento. Alla luce del profilo criminale il soggetto è stato colpito dal foglio di via del Questore di Lucca, per un periodo di 4 anni. Una brillante operazione quindi della polizia che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili.