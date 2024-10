Fonteviva per lo sport. Partner tecnico a Parigi della federazione di vela

C’era anche all’acqua apuana Fonteviva, sponsor e partner tecnico della Federazione italiana vela con il presidente Massimo Gelati, nella Sala d’Onore del Coni a Roma per la cerimonia che ha reso omaggio ai protagonisti delle Olimpiadi di Parigi, in particolare al duo Ruggero Tita e Caterina Banti confermatisi in Francia campioni della categoria Nacra17 e alla windsurfista Marta Maggetti nella categoria iQFOil. "Siamo legati alla FederVela da parecchi anni – ha dichiarato Gelati – siamo infatti. Anni che, per la fortuna di tutti, si sono rivelati felici e vincenti. Fonteviva continuerà a dissetare atleti e tecnici federali anche per i prossimi anni, confermandosi sempre più la bevanda d’elezione per gli sportivi".