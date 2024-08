’Fino al cuore della rivolta’. Dibattiti sulla Resistenza

Prosegue la seconda parte della 20esima edizione di “Fino al cuore della rivolta” (dedicata alla memoria di Giovanna Marini) fino al 15 agosto a Fosdinovo. Spettacoli, i 18 interessantissimi dibattiti e i 56 relatori e relatrici e la camminata sui Sentieri della Resistenza. Stasera alle 17 il tema ’Convergere e insorgere! La Resistenza della Gkn’ con Valentina Baronti (addetta stampa del Collettivo di fabbrica Gkn e autrice di “La fabbrica dei sogni”, Allegre 2024), Virginia Martini (Blanca Teatro, coordinatrice del progetto di formazione teatro “non al’linea’ti), alcuni rappresentanti del Collettivo di Fabbrica Gkn, Luca Federici (Ri-Maflow). Coordina Claudia De Venuto (Peretola). Alle 18.30 “Per una storia del lavoro nell’Italia contemporanea“ con Stefano Gallo (Ismed Cnr – Biblioteca Franco Serantini e co-autore di “Storia del lavoro nell’Italia contemporanea”, il Mulino 2023), Franco Bertolucci (Biblioteca Franco Serantini), Vanessa Martini (Filcams Cgil Pisa), Bruno Settis (Scuola Normale Superiore e autore di “Fordismi. Storia politica della produzione di massa”, il Mulino 2016). Iniziativa promossa dalla Biblioteca Franco Serantini in ricordo dello storico Maurizio Antonioli (1945-2023). Alle 21 Andrea Rivera con “Nonsense di me!” con Andrea Rivera (voce e chitarra). Alle 22 Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio con “Storie assurde” con Bobo Rondelli, Luca Giacomelli, Luca Pirozzi, Raffaele Toninelli, Emanuele Pellegrini, Davide Fatemi. Alle 23,30 Los Caimanos con “Let the good times roll” con Luca Borghetti (voce, chitarra), Simone Mulattieri (chitarra), Alessandro Badiale (batteria), Marco Sanguinetti (basso), Alberto Pagano “Bibi” (chitarra). Dopo spettacolo Eil Marchini “Live in Trio” con Marchini (chitarre e voce), Tiki Favela (basso), Samuele Aprile (batteria).