Festa d’agosto in centro tra musica, maghi e giochi

Stasera è in programma nel centro storico di Massa la ’Festa d’agosto’ con musica, spettacoli ed esibizioni. Tante le iniziative in programma, promosse dal Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’. Ci sono quattro originali spettacoli dei divertenti maghi ’I senza nome’ in altrettante location: alle 21 in piazza Palma, alle 21.30 in piazza della Conca, alle 22 in via Bastione e alle 22.30 in via Dante. Pizza Aranci, invece, sarà ’invasa’ dalla musica travolgente della pizzica a partire dalle ore 22: ci saranno infatti i Mus (Movimento unico sud), per uno spettacolo che è il risultato di 15 anni di ricerca nell’ambito della musica popolare del Sud Italia. Il progetto è stato pensato, ideato e realizzato da Marina Macrì (voce e tamburi a cornice) e Gianmaria Sìmon (voce, fisarmonica, chitarra, organetto diatonico, bouzouki, tamburi a cornice, arrangiamenti). Completano l’organico Matteo Rovinalti (violino) e Lorenzo D’Angelo (chitarra). Le ballerine Maria Izzo, Sara Esposito, Viola Chicca e Veronica Farnocchi faranno ballare la piazza a tempo di musica. Dalle 21 in piazza Bertagnini va in scena ’Lupus in tabula’ con Gioca Mistero per una serata di intrigo e sospetti con colpi di scena. In via Cairoli immancabile la truccabimbi Ilaria, e ancora spettacoli di giocolieria con Psico Delia in piazza Palma alle 21 e in via Ghirlanda alle 22.

Inoltre come tutti i venerdì i bambini potranno partecipare alla lettura animata di Lisa e Francesca con ’La Valigia delle Storie’ questa settimana in via Dante alle 21.15, e partecipare al trekking urbano gratuito ’Visit Massa’ alla scoperta della città con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e storia (partenza del trekking alle 21 davanti al Teatro Guglielmi).

"Una vera e propria festa – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ – che i nostri soci, molti negozi e locali del centro hanno pensato per ringraziare i turisti e i cittadini che scelgono di fare acquisti da noi e di passare il loro tempo libero in città. Tutti i nostri eventi, infatti, sono sempre gratuiti".