E’ morta la civilista . Dianora Poletti

Ateneo pisano in lutto per la scomparsa della professoressa Dianora Poletti (nella foto), civilista di chiara fama, ordinario di Diritto Privato. Originaria di Carrara, 67 anni, la professoressa Poletti si era laureata con lode nella Facoltà di Giurisprudenza a Pisa nel 1981, proseguendo i suoi studi come allieva del primo ciclo di dottorato di ricerca in Diritto privato, conseguendo nel 1987 il titolo di dottore di ricerca. A Pisa ha percorso tutta la sua carriera accademica, prima come ricercatrice, poi come associata e, dal 2004, come professoressa ordinaria alla Facoltà di Economia. Nel 2012 si è trasferita a Giurisprudenza, dove ha mantenuto tale carica fino al 2022, anno nel quale, per meriti insigni, è stata nominata dal Csm, con decreto del Presidente della Repubblica, consigliere di Cassazione, prima docente dell’Ateneo pisano ad essere chiamata in tale veste. Numerose le cariche istituzionali: preside della Facoltà di Economia, componente del Senato Accademico e della Commissione Didattica di Ateneo, presidente del Presidio della Qualità.

Lascia il marito Massimo Vizzoni una figlia, Lavinia Vizzoni, anch’essa docente nell’ateneo pisano. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria ‘La Piramide’ in via della Gronda 336 a Lido di Camaiore, dove martedì alle 17.30, si terrà la commemorazione funebre.