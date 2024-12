Doppio concerto al Teatro Guglielmi per salutare l’arrivo del nuovo anno

Doppio appuntamento da non perdere mercoledì 1 gennaio, alle 16 e alle 18.30, al Teatro Guglielmi, con il tradizionale concerto di Capodanno promosso dall’amministrazione comunale. Affidato all’Orchestra Domenico Scarlatti, diretta dal maestro Paolo Biancalana, il concerto prevede un programma prevalentemente rivolto al brioso ed elegante repertorio viennese. Non mancheranno, comunque, alcune tra le più amate romanze del repertorio lirico, affidate a ottimi professionisti quali il soprano Maria Simona Cianchi e il baritono Veio Torcigliani. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria per un massimo di 4 biglietti a testa. I biglietti si trovano alla biglietteria del teatro e online su www.teatroguglielmi.it.