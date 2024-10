Dissesto idrogeologico. Risorse per 500mila euro. Il piano delle opere urbane

Variazione di bilancio nel Comune di Mulazzo. All’ultimo consiglio comunale si è portata in discussione una variazione d’urgenza al bilancio di previsione, perché sono arrivati trasferimenti di capitale straordinari. Gli interventi previsti sono diversi, per un totale di circa 562mila euro, i contributi saranno investiti soprattutto per lavori legati al dissesto idrogeologico, ma anche alla riqualificazione urbana. Per il consolidamento della strada comunale e opere di regimazione idraulica in località Cassana saranno impiegati 231mila euro, mentre altri 210mila serviranno per la riduzione del dissesto idrogeologico in località Gavedo. Mulazzo, comune montuoso, ha un territorio fragile e interventi di questo genere sono molto utili per la sicurezza dei suoi abitanti. Per la riqualificazione di aree e spazi pubblici del Castevolese saranno utilizzati circa 83mila euro, mentre oltre 36mila serviranno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo allo stadio comunale Calani di Groppoli. In consiglio inoltre si è discusso dell’acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili a Mulazzo capoluogo, per l’esecuzione di opere publiche per un valore di quasi ottomila euro, che saranno spesi per realizzare e completare alcune e opere pubbliche. A progetto la realizzazione di sistemi di regimazione acque piovane e riprofilatura delle scarpate lungo la viabilità comunale bivio Mulazzo Gavedo, il completamento dell’area pertinenziale all’edificio denominato ‘Hub culturale polifunzionale’ a Mulazzo capoluogo, l’ampliamento dei servizi pubblici presenti nell’area (parcheggio e isola ecologica) e l’introduzione di nuovi come aree di emergenza di protezione civile, spazi per eventi comunitari, in Via Roma. Entrambi i punti all’ordine del giorno sono stati approvati con sette voti favorevoli della maggioranza e due astenuti della minoranza.

Monica Leoncini