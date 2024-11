Dieci anni di Ant. Sempre al fianco dei malati

Dieci anni della delegazione Fondazione Ant di Massa Carrara Lucca La Spezia. L’anniversario è stato celebrato all’Hotel Excelsior con la partecipazione della presidente di Ant Italia Onlous, Raffaella Pannuti, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, del sindaco di Massa Francesco Persiani, dell’assessore alle Politiche sociali Francesco Mangiaracina e dell’assessore alle Farmacie Comunali Matteo Basteri. Assente per motivi personali, e con grande dispiacere, la delegata Ant Maria Grazia Menconi, straordinaria fautrice e animatrice della Fondazione a Massa insieme al suo gruppo di volontari. La cena è stata accompagnata da momenti di condivisione della storia di Ant e della Delegazione Massa Carrara Lucca La Spezia, le sue difficoltà, i suoi successi, le sfide future e gli obiettivi ancora da raggiungere. Non poteva poi mancare la musica, l’arte e la danza che hanno allietato la serata.

"Un ringraziamento speciale all’equipe medica Ant e a tutto il Team di volontari che da anni si impegna ad offrire il proprio contributo per la realizzazione di questa grande rete sia sulla provincia di Massa che di Lucca>, ha riportato Ant. L’evento è stato possibile grazie al prezioso supporto di Lions Club Massa-Carrara Host, Antonio Verrini e Tipografia Ceccotti che hanno dimostrato di avere a cuore la missione della fondazione". Fondazione Ant è la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Dalla sua fondazione ad oggi Ant ha assistito oltre 149mila malati, in modo completamente gratuito, con équipe multi-disciplinari presenti in 29 province in 11 regioni italiane.

Nella foto la delegazione Ant (Giuliana Brogi, Simona Canova, Maria

Giulia Bonetti) con l’assessore Francesco Mangiaracina.