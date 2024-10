Dalla Lunigiana a Kiev a bordo di un’ambulanza

Un’ambulanza per l’Ucraina. Mancano ormai pochi giorni alla partenza dell’ambulanza che il Rotary Club Lunigiana donerà al popolo ucraino. Prima del lungo viaggio il mezzo carico anche di medicinali e altre attrezzature sanitarie sarà presentato ufficialmente a Pontremoli venerdì 25 ottobre alla presenza dei rappresentanti del Club che se n’è fatto carico, dei Club dell’Area Tirrenica 1 del Distretto 2071 che hanno dato il loro contributo e delle autorità cittadine della Lunigiana.Fervono pertanto gli ultimi preparativi affinché sia dato giusto merito all’avvenuta realizzazione di quello che sembrava un progetto troppo impegnativo per un Club piccolo e così giovane e per incoraggiare i due conducenti, i soci Carlo Ferrari e Mario Giannarelli, che affronteranno, sin dal giorno seguente, i 1.700 Km che separano Pontremoli da Leopoli dove l’ambulanza, i medicinali e gli ausili medicali che trasporterà saranno consegnati e presi in carico dai rappresentanti della regione ucraina di Krasnokutsk che si trova in zona critica di guerra ove il tutto è destinato.Visibile la soddisfazione del Presidente del Club Bruno Farina che ha saputo coagulare attorno a sé un gruppo di lavoro affiatato e motivato che si è speso nella ricerca di un mezzo idoneo, nella sua risistemazione e allestimento, nel superamento di sfiancanti ostacoli burocratici non solo italiani e che si è fatto carico di creare una catena di solidarietà tra le farmacie citate nel manifesto che hanno generosamente fornito i materiali, i medicinali e gli ausili sanitari più urgenti e necessari.Prezioso, poi, il ruolo del socio Carlo Ferrari nel tenere i rapporti con le parti ucraine anche per il tramite del RC di Kyiv Multinational (District 2232), Club del quale fu socio fino allo scoppio della guerra, quando l’Ice provvide a farlo rientrare, poi diventato socio del RC Lunigiana Pontremoli, in quanto filattierese doc, pur dividendosi tra Firenze e Roma dove svolge tuttora l’attività di funzionario dell’ITA Italian Trade Agency.

Insomma, un team vincente supportato da tutti i soci e con il contributo di Farmacie comunali riunite (RE), Binotti ( Villafranca), Buttini (Pontremoli), Cortesini (Bagnone), Farmacie dello stadio (Carrara), (Natale (Zeri), Silvestri (Albiano Magra) e la collaborazione di Pa Crocce Verde Castelnuovo Ne’ Monti, Misericordia Pontremoli e Beghini di Villafranca che hanno saputo portare ai massimi livelli quello spirito di solidarietà autenticamente rotariano che è la cifra dell’azione sul campo come il fondatore Paul Harris ha insegnato e questa, per parafrasare il motto di quest’anno, è la magia del Rotary.

Natalino Benacci