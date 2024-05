Dal lievito madre teatro e riflessione

Oggi dalle 18 alle 22 al biscottificio Piemonte si svolgerà ‘Crescente. Il rito del pane’ con il regista Tindaro Granata. L’iniziativa organizzata da ‘Teatro sui Tetti’ e associazione l’Angelo e le Stelle’ si ripeterà domani dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30. Protagonista della due giorni sarà il lievito madre per "vivere un’esperienza profonda che genera pace, lievitando parole buone come il pane". Evento che Granata sta portando con successo nei teatri italiani, e per la prima volta sbarca al biscottificio Piemonte grazie al connubio di Anna Lalli e Margherita Dogliani. Non si tratta di un corso per panificatori, ma una scelta di partecipare alla performance per conoscere i segreti di questa nobile arte.