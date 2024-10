Consorzio di bonifica. Leri verso la presidenza. Quasi 8mila elettori per il rinnovo del consiglio

Cesare Leri il candidato più votato alle elezioni del Consorzio 1 Toscana nord. La lista ’Ambiente, sicurezza e sviluppo’ la più votata. Soddisfatto il presidente Ismaele Ridolfi che sottolinea come "la partecipazione nella Toscana Nord è stata la più alta tra tutti i consorzi della Toscana". Il presidente Ismaele Ridolfi ringrazia i 7.757 elettori che hanno partecipato per scegliere i propri rappresentanti dell’assemblea: "I risultati confermano il buon lavoro fatto in questi anni e premiano la continuità. Ringrazio gli elettori che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord: non è mai facile né banale riuscire a coinvolgere 7.757 persone. Elettori che si sono recati alle urne per esercitare un loro diritto e scegliere i propri rappresentanti chiamati poi a decidere le politiche di gestione del territorio nei prossimi cinque anni. A loro va il mio primo ringraziamento perché ancora una volta siamo il Consorzio dove c’è stata la maggiore partecipazione in Toscana". A parlare è il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi: resterà in carica fino alla nomina del suo successore, che dovrebbe avvenire con l’insediamento della prima assemblea consortile.

"Sono molto soddisfatto del risultato della lista Ambiente, Sicurezza e Sviluppo, la stessa che mi ha sostenuto in questi anni e che è riuscita a ottenere un altro ottimo risultato – continua Ridolfi -: 6.477 preferenze, pari a oltre l’80% dei voti totali. E’ la dimostrazione che il buon lavoro fatto dal Consorzio in questi anni è stato apprezzato dai cittadini e dagli elettori che chiedono quindi continuità nella gestione del territorio, per la riduzione del rischio idraulico e la tutela ambientale. Un risultato complessivo che si riflette nelle singole candidature dove la soglia delle preferenze per entrare nell’assemblea consortile si è alzata rispetto al passato. In particolare, nella sezione 1, quella dove votano i consorziati che pagano un contributo fino a 68,05 euro al Consorzio, la soglia minima per riuscire a entrare nell’assemblea è arrivata quasi a 700 preferenze".

Ma c’è un altro aspetto importante che emerge dalle elezioni: "Il candidato Cesare Leri è stato quello che ha ottenuto più preferenze in assoluto, ben 863 in tutto nella prima sezione – evidenzia ancora Ridolfi -. E’ un risultato di grande rilievo per Leri, che ha preso consensi in tutti i territori del Consorzio, a conferma di come sia apprezzato sull’intero comprensorio gestito per le sue capacità umane, professionali e politiche. Oggi, ancora di più alla luce dei risultati elettorali, sono convinto che sia lui la persona giusta a ricoprire il ruolo di presidente del Consorzio, per portare avanti le politiche di rinnovamento dell’ente, proseguire la missione di riduzione del rischio idraulico e tutela dell’ambiente, con i principi di efficienza ed efficacia che devono essere la stella polare dell’agire quotidiano".