Concerto dei violinisti Jenson. Al piano la madre Alessandra Volpi

Musica di qualità nella bella cornice della pieve romanica di Codiponte. Oggi alle 21 a Casola Lunigiana il concerto dei giovani violinisti Sofia ed Eric Jenson con la mezzosoprano Chiara Manese e la pianista Alessandra Volpi, madre dei due piccoli artisti. L’evento, giunto al suo secondo anno, è patrocinato dal Comune di Casola e dalla Diocesi di Massa-Carrara-Pontremoli, organizzato dal parroco di Codiponte don Massimo Redaelli e da Federico Agostini. Alla serata sarà presente il direttore dei beni culturali della diocesi, don Emanuele Borserini, che racconterà la storia e le caratteristiche architettoniche della Pieve, risalente al decimo secolo.

Eric e Sofia vivono a Nashville, negli Stati Uniti, ma parte della famiglia è originaria di Massa Carrara. Hanno intrapreso il percorso del violino già molto piccoli, conseguendo traguardi come la borsa di studio alla Vanderbilt University. Hanno vinto concorsi nazionali in numerosi concerti a Nashville e nel Kentucky. Sono inoltre stati selezionati per un concerto con il gruppo da camera Alias, vincitore di un Emmy Award. Fanno parte della Curb Symphony Orchestra della Vanderbilt University: un’orchestra di giovani musicisti di talento che offre vari concerti sia nel teatro dell’università che allo Schermerhorn Symphony Center, sede della Nashville Sympony Orchestra. Eric e Sofia hanno avuto anche l’onore alcuni mesi fa di suonare alla prestigiosa Carnegie Hall di New York, nel teatro Weill. La mezzosoprano Chiara Manese si è invece laureata al conservatorio ‘Cherubini’ in canto lirico e cantato ruoli d’opera e recitals in alcuni dei più importanti teatri italiani e internazionali. Al termine dell’evento un piccolo rinfresco, offerto dalla parrocchia.

D.R.