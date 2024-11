Concerti dell’Avvento. Vivaldi e altri maestri nelle note di Bonetto

CARRARA

In occasione del Natale torna la tradizionale rassegna dei ‘Concerti d’Avvento’ nella chiesa della Sacra Famiglia di Marina di Carrara. Il primo appuntamento (sono tutti ad ingresso gratuito) è in programma per domani alle ore 16 con l’organista Roberto Bonetto, che eseguirà musiche di Bach, Haendel, Vivaldi, Piernè, Dallier. Un appuntamento molto atteso dai fedeli e dagli appassionati del genere, che potranno ascoltare i brani dei più famosi compositori del mondo.

La rassegna concertistica proseguirà domenica 8 dicembre con l’esibizione della Corale del Duomo di Castelnuovo Garfagnana diretta da Luca Bacci, mentre protagonisti dell’appuntamento di domenica 15 dicembre saranno il flautista Luca Magni e l’organista Stefania Mettadelli. Sabato 21 dicembre si entra nel vivo del Natale con la formazione della Corale ‘Laeti Cantores’ per il consueto concerto di natalizio.

Bonetto si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio di Padova, e in clavicembalo a quello di Verona. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero con numerose esibizioni solistiche in tutta Europa e in Giappone. Determinante è stato per la sua attività l’incontro con la personalità artistica di Jean Guillou, e in seguito la partecipazione dal 2005 al 2018 alle numerose esecuzioni europee della ‘Révolte des Orgues’, composta dal maestro per nove organi e percussioni. Bonetto ha anche eseguito registrazioni discografiche per diverse etichette e per emittenti radiofoniche e televisive.

È organista titolare dell’abbazia di Isola della Scala, e come vincitore di concorso titolare della cattedra di Armonia e analisi presso del Conservatorio di Verona. Nel 2023 ha ricevuto il premio internazionale dell’undicesima edizione di ‘Costantinus Magnus’, nella sezione ‘Musica, cinema e spettacolo.