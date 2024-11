Comunità Naviglio Grande. Patto per l’ambiente e il risparmio energetico

È nata la Comunità energetica Naviglio Grande: un’associazione che ha come soci fondatori i Comuni di Buccinasco e Trezzano sul Naviglio, per aprirsi poi ad altri enti territoriali, piccole e medie imprese e associazioni. Il consiglio comunale di Buccinasco, durante l’ultima seduta, ha approvato all’unanimità sia la costituzione della Cer (Comunità energetica riciclabile) sia lo Statuto dell’associazione, documenti che saranno discussi anche dal Consiglio comunale di Trezzano. "Il Comune di Buccinasco - spiega il sindaco Rino Pruiti - metterà a disposizione un’area di 5mila metri quadrati, nei pressi del depuratore gestito dal Gruppo Cap che si trova sul territorio di Trezzano, per l’installazione di pannelli fotovoltaici che produrranno energia per alimentare anche la rete e il depuratore. Già nel 2023, ai sensi della legge regionale del 23 febbraio 2022, avevamo provato a costituire una comunità energetica con un progetto di Amiacque, sempre Gruppo Cap, ma un successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato a gennaio 2024, ha escluso a grandi imprese e società di partecipare come soci - prosegue il primo cittadino -. Non ci siamo dati per vinti e abbiamo lavorato con il Comune di Trezzano per costituire l’associazione Comunità Energetica Naviglio Grande. Insieme promuoveremo la tutela ambientale, una gestione del territorio più sostenibile e l’efficienza energetica".

Le iniziative, quindi, saranno mirate a favorire e incentivare la salvaguardia del pianeta e l’utilizzo di risorse rinnovabili. Sempre in tema sostenibilità ambientale e ricerca, il sindaco ha deciso di affidare deleghe specifiche agli assessori. "Sono molte le sfide su cui investire risorse ed energie - dichiara Pruiti -, per condurre Buccinasco verso una crescita sostenibile che metta sempre al centro le persone. Per questo ho assegnato agli assessori nuovi compiti, in modo che possano meglio supportare l’azione di governo e la guida della macchina amministrativa, con l’obiettivo di guardare sempre di più al futuro in un’ottica di sostenibilità, efficienza e prossimità". Tra i nuovi incarichi, l’assessore Mario Ciccarelli si occuperà ora di tutta la mobilità sostenibile, mentre la vicesindaca Rosa Palone ha le deleghe all’innovazione tecnologica per seguire la nuova comunità energetica.