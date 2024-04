Chiara Basile Fasolo al Mug2 porta in viaggio tra ville e castelli

Un evento da non perdere quello che verrà presentato al ‘MUG 2’ di Massa sabato alle 17 nella sede del Palazzo Vescovile. Chiara Basile Fasolo, la protagonista di ‘Sogno Italiano Ville e Castelli’, celebre serie tv in streaming mondiale su Prime Video, sarà ospite del Museo MUG2 per parlare al pubblico della serie, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Nell’occasione presenterà in anteprima alcune delle sue più significative clip. Chiara Basile Fasolo, regista e protagonista della serie tv, dialogherà con la giornalista Daniela Marzano e con il pubblico, invitato a partecipare al casting per la terza stagione della serie. L’evento televisivo, che troverà riscontro sicuro in un pubblico affezionato e desideroso di conoscere in anteprima alcune delle sue novità, è presentato dalla direttrice del museo MUG2 Clara Mallegni.

Sarà dunque l’occasione sabato per conoscere i segreti di una serie di successo e le sue curiosità. Chiara Basile Fasolo porta i telespettatori in visita in alcune delle ville italiane più affascinanti del mondo. Una serie vista da milioni di persone in tutto il mondo, dall’America al Giappone, due paesi che stanno registrando i numeri più alti: solo in America ci sono almeno 100mila accessi alla settimana. Il Museo Ugo Guidi 2, Museo Solidale di Massa, nasce dalla collaborazione con l’associazione onlus “Un Cuore un Mondo” per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici, presieduta da Mario Locatelli.

Info: 3932816003; Clara Mallegni [email protected]