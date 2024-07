Cerimonia commovente in ricordo dei colleghi. Lasalata e Martino

Breve e commovente cerimonia quella che il comando dei Vigili del fuoco di Massa Carrara ha voluto dedicare al lutto che il corpo ha subito ieri durante un intervento di soccorso condotto a Matera. I due pompieri lucani, Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi 45enni, sono caduti in un dirupo mentre tentavano di contenere le fiamme che avevano avvolto l’abitazione di una famiglia. Gli uomini del comando apuano nel piazzale della caserma 12 hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare i due colleghi e il loro sacrificio. Un momento di grande commozione e riflessione per le insidie inesorabili e incontenibili di un mestiere dedicato alla solidarietà e alla assistenza purtroppo riserva.