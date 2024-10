Cantiere alla Bettola in dirittura d’arrivo. "Asfaltatura quasi ultimata"

Lavori in corso alla Bettola di Caprigliola: in questi giorni gli operai sono alle prese con la stesura dell’asfalto. Siamo nel Comune di Aulla, dove proseguono i lavori che modificheranno definitivamente la viabilità lungo la strada statale della Cisa. Questi lavori rientrano nel Piano commissariale per il ripristino della viabilità ad Albiano Magra che prevedeva la ricostruzione del ponte, crollato nell’aprile del 2020, la rimozione delle macerie, la realizzazione di rampe provvisorie all’Autostrada A12 e una importante modifica della viabilità sulla strada statale. Eliminate le curve pericolose, la strada diventerà un rettilineo, in località Bettola. Il progetto era stato più volte contestato dai cittadini della piccola frazione, che chiedevano un intervento diverso e meno impattante sul territorio. Ieri mattina il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha svolto un sopralluogo sul cantiere. "E’ stata quasi ultimata l’asfaltatura – spiega – sono stato in sopralluogo per vedere di persona il proseguimento dei lavori, ma anche per assicurarmi che fossero state sistemate idonee barriere e pannelli, ottemperando alle nostre indicazioni. Ci sono ancora alcuni problemi di parcheggi da definire, mancano opere di contorno e rigenerazione. Noi continueremo a monitore i lavori, affinché gli abitanti non siano sacrificati in maniera eccessiva". Difficile fare una previsione sull’apertura al traffico, al momento il transito è garantito a tutti i veicoli mediante la viabilità alternativa alla S.S. 62 in località Caprigliola. Si sta utilizzando una sorta di strada alternativa, vicina all’altra, ma verso il fiume Magra. Entro fine mese i lavori dovrebbero essere terminati, ma resterà ancora la segnaletica di cantiere. Dopo la realizzazione della rotonda, si prosegue quindi con l’attuazione del Piano commissariale per il ripristino della viabilità ad Albiano Magra, risultato di un lavoro di condivisione con il territorio svolto dal commissario straordinario insieme agli enti locali. Il commissario Fulvio Maria Soccodato, lo ricordiamo, era stato nominato il 10 novembre 2020, sette mesi dopo il crollo del ponte di Albiano Magra. Nel dicembre 2020 era stato presentato il piano commissariale per il ripristino della viabilità per un valore complessivo pari a oltre 30 milioni di euro.