Campocecina torna a risplendere. Il lavoro di Nausicaa e Foglia del tè

La protezione civile ha completato ieri mattina, assieme agli operai di Nausicaa e della cooperativa Foglia del tè, la pulizia dei prati di Campocecina (nella foto). Una situazione che era emersa dopo che i soliti incivili avevano lasciato a terra i loro rifiuti dopo aver trascorso ore in serenità nei prati che molti ci invidiano per la facilità con la quale si riesce a raggiungerli, e per il panorama che poi si vede una volta arrivati in cima al monte.

"Dopo i bivacchi delle scorse sere – racconta sui social la sindaca Serena Arrighi – sono stati portati via decine di sacchi di rifiuti mentre evidenti erano i segni di numerosi fuochi che erano stati accesi in tutta l’area, persino sotto le fronde degli alberi".

"Grazie a chi – prosegue nel suo post la prima cittadina – è intervenuto per riportare il decoro, al tempo stesso rivolgo però un appello a tutti ad avere un maggior rispetto per un luogo tanto speciale, quanto fragile. Alla vigilia della sera di Ferragosto invito tutti, sia chi deciderà di andare sulle nostre splendide montagne, sia chi invece si fermerà in città o sul litorale, a tenere sempre un comportamento rispettoso dei luoghi e delle persone. Ricordo inoltre che fino al 31 agosto è in vigore un’ordinanza regionale che vieta l’accensione di fuochi in tutta la Toscana".