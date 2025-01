Campo sportivo. Oggi il taglio del nastro

E’ tutto pronto. Si apriranno oggi alle 15 le porte del rinnovato campo sportivo comunale di Fivizzano. Una riapertura molto attesa. Per l’occasione tra le autorità sarà presente anche il governatore Eugenio Giani. In campo poi sarà celebrato il taglio del nastro con l’esibizione della scuola di calcio giovanile.

"Un’opera attesa e frutto di un grande impegno a seguito di un finanziamento per lo sport ricevuto dalla Regione – afferma il sindaco Gianluigi Giannetti – che ha visto la realizzazione di nuove tribune coperte. Sono stati realizzati inoltre lavori di efficientamento energetico negli spogliatoi, con cappotto termico e sostituzione degli infissi. Opere che di fatto hanno comportato il rinnovamento della parte esterna del campo sportivo.

Nel 2024 – aggiunge il primo cittadino – eravamo intervenuti con una nuova semina del manto erboso della struttura che ha comportato il fermo dell’attività sportiva per alcuni mesi, al fine di consentire la crescita e la creazione di un manto erboso ex novo e di livello. Attualmente – aggiunge Giannetti – abbiamo in itinere un finanziamento, sempre su questa struttura, con il progetto ’Aree Interne’, per l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’alimentazione energetica del campo sportivo e per l’efficientamento e la sostenibilità dell’impianto. Verrà pure costruito un pozzo artesiano da utilizzare per l’irrigazione del campo sportivo. Si tratta di un finanziamento in parte regionale – sottolinea il sindaco – ed in parte finanziato dal Comune di Fivizzano".

Roberto Oligeri