Buffon e Vieri con Zucchero. Torna la Partita del cuore: "Uno slancio verso gli altri"

Sul red carpet della partita del cuore, organizzata da Zucchero Fornaciari martedì 20 agosto alle 20.45 allo stadio Lunezia di Pontremoli, lasceranno le impronte anche gli scarpini di Gianluigi Buffon, Simone Tiribocchi e Christian Vieri, che indosseranno la maglietta del Lunisiana Soul. Al momento i nomi degli ex calciatori vip sono questi ma fervono i contatti per allungare l’elenco in grado di infoltire la squadra del bluesman di “piedi buoni“, visto che è destinata ad incontrare la Nazionale Cantanti e ha quindi la necessità di elevare la qualità dello spettacolo finalizzato a raccogliere fondi a favore dell’Associazione lunigianese disabili e della Fondazione ’Il domani dell’autismo’. L’iniziativa è stata presentata ieri nel palazzo comunale di Pontremoli alla presenza del sindaco Jacopo Ferri. C’erano Zucchero Fornaciari col figlio Adelmo Blue, coordinatore organizzativo dell’evento con Gianluca Pecchini, dg della Nazionale Cantanti assieme a Paolo Bestazzoni, presidente di Aldi e Alberto Brunetti, presidente della Fondazione che sostiene l’inclusività dei ragazzi autistici. "Riprende questo appuntamento con scopo benefici che già in passato aveva riscosso molto successo - ha detto il sindaco - Voglio subito ringraziare Zucchero per la sua disponibilità a donare progetti per la nostra comunità locale. Ricordo che era stata sua l’idea di organizzare la prima partita ormai tanti anni fa, assieme a mio padre Enrico. Spero che, come sempre, la gente colga questa occasione di solidarietà e spettacoli e giunga al Lunezia a sostenere il progetto. I biglietti saranno disponibili da lunedì prossimo nei punti vendita che saranno resi noti".

Zucchero ha ricordato che nel 1998 aveva composto una canzone dal titolo ’Dopo di noi’ che è diventato il nome di una legge per l’assistenza ai disabili. "Da quest’anno ripartiremo nel proporre la partita del cuore, ma arriveranno altre idee. Avrei voluto lanciare ’Pon3moli’ tre serate dedicate alla solidarietà già quest’anno. Ma non sono riuscito a trovare il tempo necessario per l’organizzazione: ci sarà modo nel prossimo futuro. E’ importante sensibilizzare la gente sui temi sociali, uno slancio che ci fa stare anche meglio". Felice di tornare a Pontremoli il direttore Pecchini e soprattutto per l’ok dato subito all’evento da Buffon. "Spero che questa partita possa trovare tutte le condizioni per mandare in campo una parata di stelle - ha aggiunto il manager - Ci piacciono le storie di solidarietà e amicizia". Il direttore ha ricordato che la Nazionale cantanti dalla sua nascita ha raccolto 115 milioni di euro dati in beneficenza. I presidenti Bestazzoni dell’Aldi e Brunetti della Fondazione ’Il domani dell’autismo’ hanno spiegato gli obiettivi delle loro associazioni legate soprattutto al ’Dopo di noi’: "Proviamo a pensare a cosa significa avere in famiglia una persona non autosufficiente senza altri parenti in grado di seguirla dopo la morte dei genitori. C’è un obbligo morale per questa sfida".

Natalino Benacci