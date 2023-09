Bibliopride. Spazio ai bimbi in biblioteca

La biblioteca “Lodovici” partecipa anche quest’anno alla 12esima edizione della manifestazione “Bibliopride” la settimana nazionale delle biblioteche promossa da Aib (Associazione Italiana Biblioteche) e realizzata dai bibliotecari e da chi lavora nel settore per garantire l’accesso all’informazione e alla conoscenza. Per il 2023 l’Aib ha accolto l’invito della Commissione europea dedicando il Bibliopride al tema “Verso l’anno europeo delle competenze”: tutte le biblioteche sono invitate a organizzare iniziative dedicate allo sviluppo delle competenze su tecnologie, mercato del lavoro, transizione verde. La biblioteca ’Lodovici’ aderisce all’iniziativa domani con un doppio appuntamento, domani alle 16.30: nell’Area Piccoli con letture dedicate al tema “natura”, riservato a famiglie con bimbi fino a sei anni, a cura dei Volontari Lettori Nati per Leggere. Nella sala ragazzi i Volontari Lettori della Biblioteca proporranno letture, sempre sul tema natura, ma per bambini da sei a dieci anni, seguite da un laboratorio. L’ingresso è libero. Per informazioni 0585641431, o scrivere una mail a [email protected].