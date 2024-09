Battilana nell’incuria: "Strade pericolose"

CARRARA

"Battilana, un paese fuori dal comune". Lo scrivono in un comunicato congiunto l’ex consigliere provinciale Cesare Micheloni e Riccardo Bertoloni, ex consigliere comunale ed ex segretario del circolo Pd Avenza-Battilana-Fossone a proposito dell’area che circonda l’area interna di viale Galilei. "L’area artigianale di Battilana è un’opera pubblica finanziata dal Cipe che da anni attende di essere completata e i lavori si sarebbero dovuti concludere il 31 ottobre del 2011 - proseguono Micheloni e Bertoloni -. Da troppo tempo sembra di essere in un perimetro di guerra, infatti, il degrado e l’abbandono che regna nella zona e in quelle confinanti è oramai insostenibile, e quello che dovrebbe essere un importante polo produttivo si presenta invece come un ‘luogo estremo’ altamente degradato e a rischio igienico sanitario.

Gli abitanti di Battilana (e non solo), gli artigiani e le numerose aziende sono indignati e stanchi di dover continuare a mangiare polvere e di usurare i veicoli. In questa porzione dell’area artigianale ci sono discariche abusive, buche stradali, segnaletica inesistente, e una rotatoria che non ha sbocco. Questo è quanto offre l’amministrazione comunale ai cittadini e ai fruitori della strada, un percorso da rally, in un’arteria che per natura è sottoposta al traffico di mezzi pesanti". "Preso atto che quanto sopra esposto mette a rischio la salute pubblica, l’incolumità e la sicurezza di veicoli, pedoni e ciclisti - concludono Micheloni e Bertoloni -, chiediamo alla sindaca Serena Arrighi di intervenire immediatamente. I carraresi non hanno bisogno di ulteriori tagli di nastri e di tappe di ‘Fuori dal Comune’, ma piuttosto di risposte concrete".