Avenza e Battilana unite. Un comitato per l’incuria

I cittadini di ‘Avenza Resiste’ sabato pomeriggio si sono incontrati con i residenti di Battilana per affermare che "l’unione fa la forza". Un incontro per dire "stop al degrado di Battilana" ma anche per chiedere "migliorie alla viabilità". Tutte richieste che residenti e commercianti di ‘Avenza Resiste’ hanno suggellato facendo aderire questi cittadini al loro comitato, proprio come quando c’erano le circoscrizioni, e Avenza era accorpata a Battilana.

Tre le richieste emerse nel corso dell’incontro: pulizia totale di Battilana, in particolare nella zona cosiddetta artigianale, un problema che nelle scorse settimane era già stato segnalato dal comitato avenzino. Il secondo punto al centro della riunione è stato il recupero delle ex scuole elementari di Battilana, un tempo cuore pulsante di attività culturali, sagre ed eventi di varia natura. Un centro nevralgico di proprietà comunale che i cittadini da anni chiedono venga ristrutturato e restituito alla frazione, magari ripensandolo anche come spazio polifunzionale, come aule per l’Università del tempo libero o altre iniziative in grado di restituire decoro a questa frazione degradata.

Dopo che il circolo del Pd di Avenza nei mesi scorsi aveva sostenuto che il "degrado si combatte attraverso la cultura", nella giornata di sabato i cittadini del comitato e di Battilana hanno sostenuto che, se così è, allora le ex scuole devono tornare ad essere un luogo aperto alla cittadinanza per dare spazio ad eventi culturali. Terzo punto all’ordine del giorno la viabilità, in zona Battilana molto stretta e di varie proprietà come Anas e Provincia. In sostanza si chiede che il Comune faccia una regia per mettere assieme tutti i soggetti in modo da allargare alcuni tratti e metterne altri in sicurezza. Da questo sabato avenzini e residenti di Battilana si sosteranno a vicenda, al di là dei colori politici e delle idee, tutti uniti per raggiungere un solo obiettivo: ridare decoro alle due frazioni.