Aulla, rinascita post alluvione. Sala polifunzionale ultra moderna. Lavori alla palestra delle medie

Un milione e 700mila euro dalla Regione Toscana arriveranno al Comune di Aulla per realizzare due opere importanti per la città: la ricostruzione e riqualificazione del salone funzionale oltre alla realizzazione di una struttura funzionale di collegamento tra la palestra e il plesso scolastico delle medie. Le somme, in parte già previste nel bilancio di previsione approvato a dicembre del 2023 come contributo straordinario per 1,2 milioni di euro, hanno visto un incremento di altro mezzo milione a causa dell’aumento dei costi di realizzazione dei progetti con il passare del tempo e il livello di definizione degli stessi. Per erogare i soldi, però, serviva un accordo di programma la cui bozza è passata in questi giorni al vaglio della giunta regionale guidata dal presidente Eugenio Giani.

Le somme, ristabilite da una manovra di aprile, ammontano per l’esattezza a 1,5 milioni destinati alla ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo, di cui 300mila subito nel 2024 e 1,2 milioni nel 2025, poi 200mila euro per il progetto della scuola. Quest’ultimo è sicuramente il più semplice, e meno costoso: approvato come progetto esecutivo in linea tecnica ad aprile del 2023, prevede un cantiere in tre lotti con la prima realizzazione di un muro di contenimento da 200mila euro, a seguire il completamento della struttura e opere complementari per 200mila euro e infine 80mila euro per realizzare l’area esterna. Costo totale, quindi, 480mila euro a cui contribuiranno i 200mila euro della Regione. Per il salone polifunzionale, invece, serviranno 2 milioni di euro in tutto ma considerando la somma che arriva da Firenze al Comune toccherà metterci soltanto mezzo milione. Il cronoprogramma prevede in questo caso l’approvazione del progetto esecutivo e l’effettuazione della gara entro la fine del 2024, per poi mettere in cantiere il tutto a partire dal 2025. Il progetto per la nuova sala polifunzionale risale ormai alla fine del 2021 e l’obiettivo era chiudere una ferita aperta ormai dal 2011, quando lo storico Cinema di Aulla fu distrutto dall’alluvione di ottobre. Le precipitazioni intense provocarono lo straripamento del Fiume Magra che invadendo con le sue acque gran parte la città, ha causato la morte di due persone e molteplici danni alle abitazioni, alle attività commerciali, ai collegamenti stradali e agli impianti elettrici, idrici e gas. Il documento redatto dagli architetti Zuliani e Valenti vuole quindi disegnare uno spazio flessibile per offrire ai cittadini la possibilità di usufruire di laboratori, ambienti condivisi disponibili per tutti. Un disegno complessivo in tre fasi di cui la prima, quella da mettere in campo con queste risorse, prevede di realizzare il foyer e la grande sala. Resterebbero fuori l’area verde, una nuova copertura e l’area di collegamento al municipio. Spazi ‘modulari’, comunque, con un progetto che prevede già 4 scenari possibili benché comunque simili.