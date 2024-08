“Attacco” al digital gap. Aprono 3 nuovi sportelli

Una nuova opportunità per favorire l’accesso consapevole e sicuro dei cittadini ai servizi digitali. A partire dalla prossima settimana 3 nuovi sportelli informativi- a Massa, a Carrara e a Montignoso - verranno aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Nei cosiddetti punti ’Digitale Facile’ la cittadinanza potrà ricevere supporto per ottenere lo spid o per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni. L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana e sostenuta dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, sta per essere messa in pratica dalle associazioni AFAPH, AVIS Carrara e Altro Abitare, che si sono aggiudicate la vittoria al bando. Rivolgendoi agli sportelli i cittadini riceveranno supporto gratuito da parte dei facilitatori digitali. Gli operatori, di ’Digitale Facile’, contribuiranno quindi all’inclusione digitale della popolazione che ha difficoltà ad accedere ai servizi online, in particolare della PA, individuando le esigenze dei singoli cittadini e fornendo loro supporto e orientamento. Formazione o supporto in presenza, erogata anche su prenotazione, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei servizi on line di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali.

Formazione online, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali messi a disposizione sul sito dell’iniziativa. Ma anche formazione in gruppi, attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni, esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali. Questi i servizi a cui la cittadinanza potrà accedere facendo riferimento ai nuovi sportelli digitali. Finanziato dal Pnrr, il progetto ’Rete dei servizi di facilitazione digitale”, mira ad attivare in Toscana 169 Punti Digitale Facile con l’obiettivo di supportare circa 136 mila cittadini toscani nell’utilizzo e nell’accesso ai servizi pubblici digitali. Ecco che Regione Toscana promuove la riduzione del divario digitale attraverso la creazione dei punti ’Digitale Facile’, sportelli che hanno lo scopo di informare e accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali, di cui tre saranno operativi proprio nella nostra Provincia.

Per rivolgersi a uno dei 3 punti ’Digitale Facile presto attivi sul territorio, contattare i seguenti recapiti.

Massa: mandare una mail a [email protected] o chiamare il3204853477.

Carrara: scrivere a [email protected] o telefonare al 3931781555.

Montignoso: [email protected] oppure 3500035442.