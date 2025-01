Asilo nido ’Bisciotti’. Cantiere al fotofinish. La materna sarà trasferita

Stanno per essere completati i lavori per l’ampliamento dell’asilo nido che erano stati finanziati dai fondi Pnrr per 1 milione e 200mila euro. Un progetto che riguarda il collegamento tra l’ asilo nido e la scuola primaria ’Giulio Tifoni’ che consentirà anche il trasferimento della scuola materna che ora ha sede al piano terra del Liceo Linguistico Malaspina. "I lavori stanno andando avanti e sono giunti quasi al termine, anche se è difficile ora fare una previsione precisa sui tempi per far traslocare la scuola materna – spiega il sindaco Jacopo Ferri –. Io credo che verosimilmente i nuovi moduli potranno entrare in funzione verso la fine dell’anno scolastico. Abbiamo già realizzato i lavori per costruire quattro nuove aule con i servizi come ampliamento dell’ asilo nido ’Giovanna Filippi Bisciotti’, poi ci sono i collegamenti col piano terra del plesso scolastico Tifoni. Con i ribassi d’asta potremo sistemare anche l’area esterna del complesso". Questo edificio era stato inaugurato nel 2012 costruito a tempo di record, in otto mesi: una struttura prefabbricata che utilizzava tecnologie antisismiche e tanto legno con una superficie di 300 metri quadrati ed era stato progettato per accogliere un’utenza complessiva per una cinquantina di bebè. Gli spazi interni sono stati gestiti in base alle esigenze dei bambini con aree appositamente dedicate alle diverse età. Ogni area è attrezzata con una stanza del sonno e i servizi igienici, mentre in comune vi sono: laboratorio, cucina, lavanderia, aula insegnanti e un ampio locale per l’accoglienza di genitori e bambini e per le attività libere.

Il Comune di Pontremoli ha avviato diverse iniziative nell’ambito del Pnrr. I progetti finanziati dai fondi europei del Next Generation Eu, mirano a rendere i territori più equi, verdi e inclusivi, con un’economia più competitiva e innovativa. Un altro progetto importante per Pontremoli è quella della Società della Salute della Lunigiana assieme al Circolo Anspi Mons. G. Sismondo ( capofila) con soggetti appartenenti al terzo settore no profit: Conferenza S. Vincenzo Pontremoli, Misericordia Pontremoli, Consultorio familiare Pontremoli, Caritas vicariale Aulla-Fivizzano, Caritas vicariale Villafranca Lunigiana, Caritas vicariale Pontremoli, Agesci gruppo 1 e 2 Pontremoli, Cavalieri del Tau Pontremoli e Gruppo missionario Padre Daniele. Si tratta di un’iniziativa che ha nel titolo un destino etico: ’Stazione di posta per gli homeless’, vale a dire per coloro che non hanno una casa. L’iniziativa è stata ammessa a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Pnrr. L’intervento è di 1 milione e 90mila euro e il progetto prevede l’apertura di un Centro servizi previo accordo di partnerariato pubblico-privato sociale con enti del terzo settore.

Natalino Benacci