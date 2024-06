Arte Un murale racconta “Il filo delle storie“

Un murale per raccontare e raccontarsi, è stato inaugurato alla scuola primaria Rodari di Avenza e si intitola “Il filo delle storie”. A realizzarlo è stata la classe quarta A indirizzo “arti figurative” del Liceo Artistico Gentileschi. La decorazione del progetto è stata sviluppata dagli studenti sulle superfici murarie adiacenti la rampa interna che, dall’ingresso principale, porta al piano dove si trovano tutte le classi dell’Istituto. Alla cerimonia erano presenti la dirigente scolastica Elsa Novelli, il dirigente di Nausicaa e l’assessore comunale Carlo Orlandi, la vicepreside del Gentileschi Francesca Beccari e i docenti Abramo Cantiello e Tiziana Corbani.

La prima fase del lavoro – come ha spiegato il professor Cantiello – è stata progettuale: trovare dei soggetti che si adattassero al tipo di scuola che doveva riceverli e organizzarli in una composizione di ampio respiro, che accogliesse il visitatore proiettandolo in una dimensione fiabesca, infantile, creativa. Dopo aver visionato diverse proposte degli studenti, le idee migliori sono state accorpate in un’unica composizione che rappresenta un drago con una coda arcobaleno lunghissima che corre lungo le pareti e funge da sfondo per molti personaggi desunti dal mondo dei bambini: film Disney, racconti per l’infanzia, fate, dinosauri, principesse, pirati, videogame, robot e bimbi della stessa fascia di età di quelli che frequentano la scuola. Sull’ultima parete, verso l’uscita, la coda del drago lascia il posto al mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Dopo la bonifica e la preparazione delle pareti, è stato realizzato il disegno di tutta la composizione con il colore acrilico. Quindi gli studenti hanno cominciato la stesura del colore, dato spesso anche in più strati, lavorando allo stesso tempo in diverse zone del muro. Questo è stato possibile grazie al numero cospicuo di studenti della classe, composta da 24 alunni.

Nel complesso, è possibile affermare che i ragazzi hanno lavorato secondo un’organizzazione da cantiere, con compiti precisi, pianificazione e attuazione delle fasi di realizzazione del lavoro, pulizia e conservazione del materiale utilizzato, rifinitura. Inoltre, questa attività di tipo laboratoriale ha favorito lo sviluppo del cooperative learning, del peer tutoring, migliorando flessibilità e gestione del tempo, socializzazione e crescita della personalità. Tutto il lavoro di decorazione è stato svolto tra la fine dell’anno scolastico 2022-23 e l’intero anno scolastico 2023-24. Degno di nota è stato il contestuale impegno degli studenti nell’attivazione di laboratori creativi con i bimbi, che hanno accolto con grande entusiasmo. La decorazione è stata terminata nel maggio 2024, con l’aggiunta di un altro soggetto tratto dal racconto di Alice, lo Stregatto, posizionato nella parete antistante a quella dove è stata dipinta la testa del drago che soffia stelle.